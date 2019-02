Le contenu d’un navire, un service essentiel?

En plein conflit de travail, les débardeurs du port de Montréal et leur employeur se retrouvent devant le Conseil canadien des relations industrielles afin de déterminer si charger et décharger le contenu de navires constitue un service essentiel.

La convention collective des débardeurs est échue depuis le 31 décembre, et ils disposent d’un mandat de grève. Mais ils ne peuvent en faire usage, car l’employeur tente de faire déclarer leur travail comme un service essentiel.

Ce « conflit dans le conflit » signifie également que la partie patronale ne peut pas décréter de lock-out, tant et aussi longtemps que le Conseil n’a pas rendu sa décision.

« Les services essentiels, c’est pour ce qui doit être en place pour assurer [la santé et la sécurité] de la population. Il doit y avoir un danger éminent », affirme Michel Murray, le porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique, auquel est affilié le Syndicat des débardeurs de Montréal.

« Et nous on ne pense pas que de vider un container d’articles de Dollarama, de chez IKEA, ou du vin et du fromage provenant de France, c’est quelque chose qui représente une urgence nationale. »