Le nouveau Jackson plaît à Rémi Garde

ST. PETERSBURG | Plusieurs jeunes joueurs étaient en audition mercredi soir et la très grande majorité d’entre eux l’ont passée avec aplomb.

Pour un, Anthony Jackson-Hamel a présenté un nouveau visage. Oui, il a raté six bonnes chances de marquer, mais il a fait le nécessaire pour les obtenir et ne s’est pas arrêté là. Rémi Garde semble s’être réconcilié avec le grand attaquant.

« Il était très frustré de ne pas avoir marqué, mais comme on lui a dit, déjà de se procurer des occasions, c’est bien.

« On voit un autre Jackson qui est mobile. Il n’a pas eu de réussite ce soir, mais en continuant sur ce chemin, il en aura. »

Revenir de loin

David Choinière, qui a un contrat à gagner, a fort bien paru et a possiblement été le meilleur joueur sur le terrain. C’est pas mal pour un joueur qui n’a joué que 12 minutes en 2018 en raison des blessures.

« Ça s’est plutôt bien passé, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué un match au complet, ça fait vraiment du bien. »

Il n’a pas voulu s’avancer quand on lui a demandé s’il croyait avoir réussi son audition, mais il a affirmé qu’il pouvait en faire encore plus.

« J’y vais un match et un entraînement à la fois, je reviens d’assez loin avec mes blessures.

« Je vise encore plus haut, je trouve que je ne suis pas encore à mon niveau, mais ça s’en vient tranquillement. J’ai eu des occasions, ça montre que je vais dans la bonne direction. »

Choinière a particulièrement bien paru quand il combinait avec Jackson, un ami de longue date.

« Jackson, ça fait assez longtemps que je le connais. On a joué au FC Montréal ensemble, c’est facile de se trouver, la connexion se fait assez facilement. »

Bonne défensive

Contre une équipe visiblement moins talentueuse, l’Impact n’a jamais vraiment été ennuyé dans son territoire, hormis une brève séquence en seconde demie.

Rémi Garde a d’ailleurs souligné l’étanchéité de sa défensive, ce qui tranche avec ce qu’on voyait il y a un an à pareille date.

« On n’a pas pris de buts, on n’a pratiquement pas concédé d’occasions, et ça me plaît énormément.

« Si je me réfère à notre début de saison l’année dernière, on était très poreux, et là, on est une équipe difficile à manœuvrer. »

Dans l’ensemble, la brigade défensive a fait du bon travail. Les jeunes Zachary Brault-Guillard et Émile Legault ont eu du coffre pendant que Zakaria Diallo a bien géré la charnière centrale.