Les 37e Rendez-vous Québec Cinéma sont lancés

MONTRÉAL – Les 37es Rendez-vous Québec Cinéma (anciennement les Rendez-vous du cinéma québécois) ont été lancés mercredi, avec la première du film «Avant qu’on explose», du réalisateur Rémi St-Michel.

Le traditionnel «tapis bleu» des RVQC avait été déroulé au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour accueillir les artistes venus découvrir le long métrage – qui met en vedette les jeunes Étienne Galloy, Will Murphy, Madani Tall et Antoine Olivier Pilon – et célébrer le coup d’envoi du festival, qui se tient jusqu’au 2 mars.

La projection d'«Avant qu’on explose» était précédée de la présentation du court métrage «La porte», d’Anik Jean. «Avant qu’on explose» prendra l’affiche au Québec le 28 février.

Les 37es Rendez-vous Québec Cinéma, dont Patrick Huard est le porte-parole pour une deuxième année consécutive, seront l’occasion, pour le grand public, de plonger dans plus de 300 films, dont 80 seront diffusés pour la première fois, à Montréal et à Drummondville.

Entre autres activités, on pourra assister à des «Leçons de cinéma» de la comédienne Brigitte Poupart, de la directrice photo Sara Mishara, du musicien Pilou et du réalisateur Émile Gaudreault. Les adolescents sont invités à participer à la «Journée Popcorn» gratuite, le dimanche 24 février. Le même soir, alors qu’aura lieu la cérémonie des Oscars, les courts métrages «Marguerite» et «Fauve», finalistes à la prestigieuse soirée hollywoodienne, auront droit à une séance de projection spéciale. L’essai documentaire «La fin des terres», de Loïc Darses, a été sélectionné comme film de clôture.

Plus d’informations sur les 37es RVQC sont disponibles sur le site de l’événement (www.rendez-vous.quebeccinema.ca).