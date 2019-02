Les Blackhawks sur le sentier de la guerre

Rien n’arrête les Blackhawks de Chicago qui sont passés du dernier rang de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 20 janvier, à un point seulement d’une place en séries, mercredi.

Profitant de la faiblesse de l’Association de l’Ouest, le club de l’Illinois a remporté neuf de ses 11 dernières rencontres depuis, pour s’approcher à un point seulement du Wild du Minnesota, qui détient le dernier billet pour participer à l’après-saison du printemps.

Ces succès s’expliquent d’abord par le brio de Patrick Kane, qui connaît une saison phénoménale. Il était mercredi le deuxième meilleur marqueur de la LNH avec 36 buts et 90 points. L’Américain a inscrit au moins un point lors des 18 dernières rencontres, récoltant 13 buts et 39 points durant cette séquence.

Son compagnon d’armes Jonathan Toews connaît aussi un bain de jouvence, puisque le joueur de centre de 30 ans est en voie de compléter sa meilleure saison depuis 2010-2011. Le Franco-Manitobain a déjà 28 buts et 60 points, huit de plus pour chacune de ces catégories que l’an dernier.

La contribution des jeunes

L’arrivée du jeune Dylan Strome, obtenu avec Brendan Perlini des Coyotes de l’Arizona contre Nick Schmaltz, a relancé le deuxième trio de l’équipe. Jumelé depuis le 22 janvier à son bon ami Alex DeBrincat, avec qui il avait fait des ravages avec les Otters d’Érié dans la Ligue junior de l’Ontario, Strome a récolté 12 buts et 35 points en 36 parties dans l’uniforme des Blackhawks. C’est tout un revirement pour ce troisième choix du repêchage de 2015 qui n’avait totalisé que 16 points en 48 affrontements répartis sur trois saisons en Arizona.

«J’ai le sentiment d’avoir eu ma chance dès le début à Chicago et j’en ai mis quelques-unes dans le filet, donc ma confiance générale est plus grande et mes aptitudes pour créer des jeux sont revenus», a dit le pivot de 21 ans au site internet de la LNH pour expliquer ses succès.

Son grand ami DeBrincat connaît une autre bonne saison, même s’il a connu un passage à vide de la fin octobre à la fin novembre en vertu d’une séquence de 10 rencontres sur 12 sans aucun point. L’ailier gauche de 21 ans revendique déjà 32 buts et 60 points en autant de rencontres, soit déjà davantage que son excellente première année.

«Nous sommes très en confiance, a dit DeBrincat au site de la LNH. Je crois qu’on se connaît vraiment ainsi que les tendances de chacun pour avoir joué autant ensemble.»

Dominik Kahun s’est joint à ces deux amis. La recrue tchèque de 23 ans a 11 buts et 30 points cette saison.

Il faut aussi noter que Chicago a le meilleur jeu de puissance du circuit depuis le 18 janvier avec un pourcentage de réussite de 36,4 %, selon NHL.com.