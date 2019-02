Les coupes du gouvernement Couillard ont affecté les services, dit une députée libérale

Malgré les démenties répétés de ses collègues, la députée libérale Jennifer Maccarone affirme que les compressions sous le gouvernement Couillard ont affecté les services aux élèves.

«Je ne vous cacherai pas, je suis nouvellement élue, je ne faisais pas partie de l'ancien gouvernement. Comme une ancienne présidente de commission scolaire, ma position, dans ce temps-là, ça a été de... j'avais subi des coupures, et des coupures-là ont eu un impact vraiment sur les services offerts dans les commissions scolaires, dans nos écoles, tels que les bibliothèques, l'accès au transport scolaire», a déclarée Jennifer Maccarone mardi soir lors de l’étude du projet de loi sur la réduction de la taxe scolaire.

Elle se trouvait alors à proximité de l’ex-ministre des Finances sous le gouvernement Couillard, Carlos Leitao.

L’élue de Westmount-Saint-Louis était présidente de la commission scolaire Wilfrid-Laurier jusqu’à son élection en octobre dernier, en plus d’être à la tête de la Quebec English School Boards Association.

Pas d’excuses

Les propos de Jennifer Maccarone ont de quoi étonner. Le précédent gouvernement Couillard a toujours insisté pour dire que les compressions en début de mandat n’affectaient pas les services à la population.

La députée de Westmount-Saint-Louis n’est pas la seule membre du caucus libéral à remettre en question le dogme de la rigueur budgétaire sous le précédent gouvernement. Sa collègue Marwah Rizqy a récemment suggéré que le Parti libéral du Québec s’excuse d’être allé «trop loin, trop rapidement pour revenir à l’équilibre budgétaire».

La proposition a été rapidement rejetée par le chef libéral par intérim, Pierre Arcand. «On n’est pas dans le déni, en disant que notre formation politique a été parfaite. Là, on a fait des erreurs... On n’a pas été à l’écoute des citoyens, possiblement, comme on aurait dû l’être, mais ceci étant dit, on a aussi fait de bonnes choses. On a quand même laissé la province ici, le Québec, en bon état, ça, il faut le souligner.»