Prostitution juvénile: «c’était vraiment un bon prof», dit un élève de l’école des Sentiers

Tout en nous redirigeant vers la commission scolaire, la directrice disait être à informer professeurs, élèves et parents de la situation. D’ailleurs, une lettre expliquant l’arrestation du professeur a rapidement été envoyée aux parents en début d’après-midi.

« Soyez assurés que l’ensemble du personnel est et demeurera vigilant et disponible pour les élèves », indique la directrice dans la lettre. Les parents ont également un numéro de téléphone à leur disposition au cas où un élève serait « touché et qu’il a besoin de suivi ou de soutien ».