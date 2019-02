«Semi-croquant» : un spectacle dans la continuité

Corrosif, Alexandre Barrette ? Pas vraiment. Même s’il affirmait être plus baveux dans Semi-croquant, son troisième spectacle, on constate que c’est semi-réussi. Difficile pour lui de s’éloigner de son image de bon gars et de son côté immature et insouciant.

L’humoriste de 37 ans brisait la glace avec son nouveau one-man-show mercredi soir dans sa ville natale, à la salle Albert-Rousseau.

Avec un tel titre, on se demandait vraiment de quoi il pouvait en retourner, et on a eu de la difficulté à saisir l’essence de la proposition. Son spectacle n’a pas tellement de fil conducteur, si ce n’est qu’un ramassis d’observations extirpé de sa vie, dans la continuité de ses deux premiers spectacles.

Homme doux, se disant incapable de la moindre violence, taquin et profondément attachant, Alexandre Barrette est fidèle à lui-même en usant d’un humour plus espiègle que mordant.

Mais il est toutefois passé maître dans l’art de raconter et de frapper là où ça compte. Son spectacle est visiblement bien rodé et son talent d’improvisateur mis à profit. Les interactions avec la foule, mercredi, étaient fort comiques.

Sports et famille

En ouverture, il élabore sur les métiers qu’il ne ferait pas, comme psychiatre, et d’autres qui le tenteraient plus que celui d’humoriste. Puis, il a servi quelques observations originales sur la langue française, se questionnant entre autres sur l’invention du mot « pratico-pratique ».

Alexandre Barrette s’inspire encore de sa famille, même s’il leur a promis qu’il ne parlerait pas d’eux dans ce spectacle-ci. Il taquine notamment son père sur sa conduite. « Entrer sur l’autoroute à 72 ans, on dirait un surfeur qui attend la bonne vague », a-t-il blagué.

Sinon, il navigue entre les sujets comme ses visites aux gyms, les propriétaires de pitbulls - « pas la crème de la crème », les chiens saucisses et le quartier Hochelega. Il s’insurge contre les sports violents, mais aussi contre les sports trop plates comme le baseball et l’escrime, qui aurait été inventée à Brossard par deux gars qui se sont battus avec des antennes d’auto. Son imagination d’un combat entre George St-Pierre et Messmer a aussi bien fait rigoler les spectateurs.

Plutôt gentil

Cela dit, même les flèches que décoche Barrette envers ses collègues, comme Charles Lafortune, Stéphane Fallu, Billy Tellier et Philippe Bond, sont plutôt gentilles. Les gags plus croustillants surviennent après une bonne heure de spectacle, alors que l’humoriste s’étale sur sa vie sexuelle et ses fantasmes. Les blagues sont aussi plus corrosives à lecture d’une lettre qu’il adresse à un enfant du tiers-monde qu’il parraine.

« Je deviens méchant quand je pense à Richard Martineau », affirme-t-il. Méchant à quel point ? En voulant s’immiscer dans sa chambre à coucher pour changer les signets de page dans ses livres.

Bref, Alexandre Barrette garde son côté d’éternel adolescent qui n’a pas une once de méchanceté. Mais on aurait espéré un brin plus d’audace.

Faits saillants :

Alexandre Barrette sera en spectacle de nouveau jeudi soir, ainsi que les 27, 28 et 28 mai à la salle Albert-Rousseau.