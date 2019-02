Un prix pour les autochtones?

On capotait sur la toune E uassiuian (Mon enfance) de Kashtin, qu’on chantait à tue-tête, sans comprendre les paroles. Une sacrée bonne toune, un sacré ver d’oreille. Mais on n’écoutait pas Kashtin PARCE QUE c’était un groupe autochtone. On l’aimait parce que c’était bon. Point.