Une œuvre de Wagner présentée à Québec

Les amateurs de Wagner de la Vieille Capitale vivront, cet été, de grandes émotions. Ils pourront enfin voir, pour la première fois à Québec depuis 1922, un opéra du compositeur allemand.

Le Festival d’opéra de Québec s’associe à nouveau, pour sa neuvième édition, qui se déroulera du 24 juillet au 4 août, avec le Metropolitan Opera de New York.

Le vaisseau fantôme, de Richard Wagner, sera présenté les 28 et 30 juillet et les 1er et 3 août, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

Le Québécois François Girard, réalisateur des films Le violon rouge, Soie et 32 films brefs sur Glenn Gould, signera la mise en scène de cette œuvre qui sera ensuite jouée au Met, en mars 2020, avec une autre distribution et au De Nederlandse Opera, à Amsterdam.

Photo Jean-François Desgagnés Grégoire Legendre, Directeur général et artistique

« Il s’agit du projet le plus ambitieux de toute l’histoire du Festival », a lancé le directeur général et artistique Grégoire Legendre.

Une sixième mise en scène

La production mettra en vedette le baryton Gregory Dahl, la basse Andreas Bauer Kanabas, la soprano sud-africaine Johanni van Oostrum, la mezzo-soprano Allyson McHardy et les ténors Éric Laporte et Éric Thériault.

Le chef Jacques Lacombe dirigera un Orchestre symphonique de Québec qui sera bonifié pour l’occasion. On retrouvera aussi la présence du Chœur de l’Opéra de Québec.

Il s’agira d’une sixième mise en scène d’opéra pour François Girard, dont celle de Parsifal, de Wagner, présenté en février 2018 au Metropolitan Opera.

« Ça fait 20 ans que je fais de la mise en scène pour des opéras et elles n’ont jamais été présentées au Québec. Cette participation au Festival d’opéra de Québec signifie beaucoup pour moi », a-t-il indiqué, lors d’une intervention sur Skype.

L’histoire

Le vaisseau fantôme, a-t-il indiqué, raconte l’histoire de Senta, une jeune fille qui est obsédée et absorbée par un portrait du Hollandais volant, à un point tel qu’elle se fait avaler par ce portrait.

« Un des défis de mise en scène est de représenter les fantômes, le Hollandais et son équipage, sans tomber dans le Pirate des Caraïbes et les zombies », a-t-il fait remarquer.

Le Festival d’opéra a décidé de ne pas présenter de concert d’ouverture dans la cour du Vieux-Séminaire, en raison des problèmes de météo des deux dernières éditions et aussi pour consacrer plus de ressources au Vaisseau fantôme.

La programmation détaillée du Festival est en ligne à festivalopera.com et les billets sont en vente à partir de samedi.