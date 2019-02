BLOUIN, Stéphane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 février 2019, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Stéphane Blouin, fils de M. Lucien Blouin et de dame Rollande Girard et conjoint de Mme Stéphanie Beaupré. Il demeurait à St-Jean, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 22 février 2019 de 16h à 21h. Samedi, jour des funérailles, il n'y aura pas de rencontre au salon. La famille vous attend directement à l'église à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses parents et sa conjointe; ses enfants: Maude (Philip Auclair) et Sébastien et leur mère Marie Brillant; les enfants de sa conjointe: Aurélie, Nathan et Charles-Antoine; son frère et ses sœurs : Martin (Gabrielle Beaumont et leurs enfants: Alexis et Camille), Caroline (Frédéric Gosselin et leurs enfants: Mégane, Florence, Charles-Olivier et Émile), Anne-Marie (Jean-François Gagné et leurs enfants: Étienne, Mathieu et Alex); ses quatre filleuls ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Au Cœur des Familles Agricoles, 600, rue Benoît, Saint-Hyacinthe (Qc), J2S 1L6. Par téléphone 450 768-6995.