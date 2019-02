FISET, Gaston



À la Maison Michel Sarrazin, entouré de l'amour de ses proches le 12 février 2019, est décédé à l'âge de 74 ans monsieur Gaston Fiset. Il était le fils de feu monsieur Adrien Fiset et de feu dame Monique Cantin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléancesde 10h45 à 12h.. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Noëlla (Gilles Chauret), Pierre (Julie Brochu), Rita (feu Yvon Sanfaçon) et Réjean (Johanne Proulx; ses neveux et ses nièces: Sylvain, Pierre-Luc (Sylvie Bélanger), Mathieu, (Daniela-Fincatti), Annie (Frédéric Nadeau), Pierre-Anne (Vincent Pilon),et Éric (Sabrina Fiset); ses tantes; ses cousins et cousines; son fidèle ami André Laperrière ainsi que de nombreux amis. Que ton repos bien mérité soit aussi grand que ton courage pour traverser ta longue maladie. Sois dans la paix. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel Sarrazin ainsi qu'au personnel du service oncologique de l'Hôpital Laval, pour les bons soins prodigués à monsieur Fiset. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin et à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église.