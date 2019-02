CORRIVEAU, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel Corriveau, époux de madame Jacqueline Vézina, fils de feu Alice Deroy et de feu Albert Corriveau. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 16h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (France Roy) et Louise; ses petits-enfants: Véronique (Yann Tremblay), Jean-Martin (Sophie Dubé), Geneviève (Benoit Soucy) et Jean-Philippe (Kloé Sévigny); ses arrière-petits- enfants: Loryann, Anthony, Raphaël, Jade, Zack et Antoine; sa sœur Gisèle (feu Paul Labrie); ses belles-sœurs: Jeannine Vézina (feu Omer Tremblay) et Rose-Ange Caron (feu Clément Vézina); ses beaux-frères: Roger Houde (feu Denise Corriveau), Emmanuel Desrochers (feu Rita Vézina), Germain (Germaine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(es). Il était le beau-frère de feu Yolande Vézina et de feu Lucien Langevin. La famille tient à remercier le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.