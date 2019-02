DESCHÊNES, Nancy



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 12 février 2019, à l'âge de 52 ans, est décédée dame Nancy Deschênes, conjointe de M Sylvain Belley, et fille de dame Marie-Ange Pelletier et de M Yvon Deschênes. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance auxde 12h à 16h30 suivi d'et l'inhumation des fera au cimetière de Clermont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint Sylvain Belley, ses parents : Marie-Ange Pelletier et Yvon Deschênes, le fils de son conjoint Florent Belley, ses 2 sœurs : Johanne (Léo) et Guylaine (Jean), ses 6 frères : Christian (Chantal), Langis (Léona), Richard (Anik), Sylvain (Louise), Robin (Diane) et Éric, ainsi que oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie, pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie (www.fondationchlamalbaie.org) ou à La Fondation Mains de L'Espoir de Charlevoix (www.mainsdelespoir.org/fondation), formulaires disponibles au salon ou en ligne. La direction a été confiée aux