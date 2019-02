HAMEL, René



À Québec Le 30 janvier 2019, est décédé Monsieur René Hamel, époux de feu Madame Marilyn Burson et conjoint de feu Madame Thérèse Côté; fils feu de Monsieur Hecteur Hamel et de feu Madame Imelda B. Hamel. Il laisse dans le deuil ses enfants: Paul Hamel (Vivien Wong), Terry Hamel (Cheryl Patricia Hamel) et Chantal Blais (Daniel Grondin); ses petits-enfants: Tyler Hamel-Wong, Colin Hamel-Wong, Olivia Eileen Bond, Ethan Charles Hamel, Emma Marilyn Hamel, Abby Patricia Hamel et Kevin R. Blais; ses frères et soeurs: Armand Hamel (Anita Biron) et Réal (Carmen Asselin) et André (Jacqueline Desrochers) et Irène (Yvon Grondin) et Jean(Ginette Soulière) et Roméo (Diane Tremblay) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces autre parents et amis(es).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au printemps 2019. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer tel: 1-800-363-0063 site web: www.cancer.ca. Des formulaires de dons seront disponibles sur place