GAGNÉ, Madeleine Houde



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 17 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Madeleine Houde, épouse de M. Raymond Gagné. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière La Nativité de Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil outre son époux; sa sœur Alice; de la famille Gagné: feu Paul (Hortense Fortin), Pauline, Gilles et Lise (Ghislain Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs de la famille Houde: Yvonne, Gérard, Albert, Philippe, Claire, Irène, Annette, Paul-Aimée, Laurette, Lucien et Jean Gagné. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués.