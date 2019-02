THÉRIAULT, Gilles-Luc



À son domicile, le 12 février 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Gilles-Luc Thériault, conjoint de madame Ginette Turcotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Ginette Turcotte, sa fille: Jolyanne Hébert Thériault (Joël Lapierre); son petit-fils: Charles-Antoine; les filles de sa conjointe Ginette: Isabelle Dion (Serge Villemin), Alexandra Dion (Mac Malarte) et leurs enfants: Kelly-Ann et Allyson; son frère: Mario Thériault (Lise Hudon); sa sœur: Sylvana Thériault (Richard Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte: Jean-Guy (Pierrette), feu Marcel, feu Ghislaine (feu Jean-Guy), Denis, Julienne (Paul), Juliette (Marcel), Denise (Alain) ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111/1 888 768 6669 poste 221 ou par internet : www.pq.poumon.ca (pour un don en ligne).