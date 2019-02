SUTCLIFFE, Joseph Patrick



À la Maison Paul-Triquet, le 25 janvier 2019, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédé monsieur Joseph Patrick Sutcliffe, Chevalier de la Légion D'Honneur, fils de feu madame Marie-Ellen Drinkwater et de feu monsieur Joseph Patrick Sutcliffe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 février 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, samedi 23 février 2019, de 8h à 10h30.Il est allé rejoindre ses parents et ses sœurs décédées : Francis, Joséphine, Véronique et Ellen. Il laisse dans le deuil son neveu Robert Desbois (Lucie Dinel); ses petits-neveux et sa petite-nièce : Sébastien, Nicolas et Sophie; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, petits-neveux. Petites-nièces des familles Laverdière, Wright, Harvey et Desbois et plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de AVC, téléphone : 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.