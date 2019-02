LAROCHE, Roger



À son domicile, le 16 février 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé subitement monsieur Roger Laroche, époux de feu madame Micheline Lefebvre, conjoint de madame Louise Racette. Il demeurait à Notre-Dame de Lourdes. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Louise, ses filles Nancy (Mario Vachon), Cathy (Marc Deschamps); ses petits-enfants : Steeven, Émilie et Tommy Vachon, Alexis et Arianne Laroche, Karl et Catherine Deschamps; son arrière-petite-fille Lillia. Les filles de Louise Anne et Marie-Josée Leclair. Il était le frère de : Alain Laroche (Réjeanne Dubois), Mario (Sylvie), Françoise (Roger Croteau), feu Normand; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lefebvre et Racette; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele dimanche 24 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h30, ainsi que lundi à compter de 12h.