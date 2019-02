CHAREST, Denis



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Charest, décédé le 6 février 2019 à l'âge de 78 ans et onze mois, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il était l'époux de madame Hélène Desruisseaux. Le fils de feu monsieur Philippe Charest et de feu madame Lucienne Bergeron. Il était natif et résident de Dosquet. La famille vous accueillerade 9 h30 à 11 h,L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité au cimetière de Sainte-Croix de Lotbinière. La direction des funérailles a été confiée àIl a été précédé dans la mort par ses frères et sa soeur: Eugène (Dolorès Lecours), Cécile, Marcel et Fernand (Diane Desroches). Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Hélène, son frère: Jean-Luc (Lisette Paquet). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desruisseaux: Lise (Claude Paradis), Réal (Françoise Laroche), Yves (Ilona Graf), Guy (Micheline Montreuil), feu France, Henri, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s.