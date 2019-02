LAFONTAINE, Fernande



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 28 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée dame Fernande Lafontaine, fille de feu Hervé Lafontaine et feu Bernadette Angers. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, son fils Gilles Cantin (Pierrette Guay), ses petits-enfants: Julie Cantin et David Cantin; ses arrière-petits-enfants: Émilia, Nelly, Raphaël et Edouard sans oublier plusieurs parents, neveux, nièces et ami(e)s (Flavie Denis). La famille tient à remercier le médical du Centre d'hébergement du Fargy pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin, 2135, Thérèse-Cadieux, Québec, G1C 1Z2, Tél : 418 667-3910 p.5978.