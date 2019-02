VALLERAND, Gisèle Patry



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 6 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Gisèle Vallerand, épouse de monsieur Paul-Eugène Patry. Née à Québec, le 11 juin 1943, elle était la fille de feu dame Rose-Alma Bouchard et de feu monsieur Lorenzo Vallerand. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Paul- Eugène, madame Vallerand laisse dans le deuil son fils Bruno (Diane Latulippe); sa fille Marylène (Steeve Gosselin); ses petits-enfants: Jimmy, Brian, Audrey, Meagan et Arianne; ses frères et sœurs: André, Jean-Pierre (Francine Langlois), Rose-Alma, Denise (Pierre-Eugène Roberge); son beau-frère Jacques Patry et ses enfants Martin et Daniel; une ancienne belle-sœur Aline Giguère ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de