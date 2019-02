CHATEAUVERT, Guy



À l'hôpital Laval, le 10 févier 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Guy Chateauvert, époux de dame Gisèle Vézina, fils de feu monsieur Mendoza Chateauvert et de feu dame Marie-Rose Jobin. Il était natif de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 8h, suivi duL'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse Gisèle, monsieur Chateauvert laisse dans le deuil ses fils : Alain et Marc (Nicole Boivin); ses petites-filles : Sarah (Anthony Harton) et Julie; son arrière-petite-fille Zoey; ses frères et sœurs : Laurent (Denise Julien), Gemma (feu Marcel Martel), Micheline (feu Paul-André Giguère), Claude (Édith Frenette), Martin (Denise Lachance), Ghislaine, Ginette (feu Marcel Boucher) et Louisette (Michel Paquet); sa belle-mère Rita D. Vézina (feu Arthur Z. Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : Carmen (Roland Boudreault), Simone (feu Léonce Marcotte), Fernands Veillette, René (Suzanne Rochette), Roland (Ginette Gingras), Pauline (Damien Morasse), Henriette (Yvon Bellerive), Margot (Yvon Demers), Francine (Marc Drolet), Maurice (Johanne Noreau), Ginette (feu Michel Lépine), Réjean Blanchet, Yolande (Fernand Beaupré) et Michel (Sylvie Berrouard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés: Carmene, Gilles, Louise, Paulin, Jean-Paul, Monique et Maurice. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Laval, en particulier tout le personnel du 5ième étage pour les bons soins et attentions prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation IUCPQ de Québec, 27, des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.