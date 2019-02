BOUCHER, André



À l'Hôpital de Montmagny, le vendredi 15 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur André Boucher, époux de madame Lucile Thibault. Il était le fils de feu monsieur Luc Boucher et de feu dame Jeannette Auclair. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucile, ses enfants: Julie (Guy Fournier), Sandra (Steve), ses petits-enfants adorés: Félix Gaudreau (Cynthia Lemelin), Rosalie Gaudreau (Olivier Laforme); son frère Gilles (feu Louisette Corneau), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: Clément (feu Rita Côté), feu Rita (feu Roger Coulombe), Berthe (feu Roger Fournier), feu André (Micheline Coutu), Laurette (Emmanuel Rousseau), Fernande (Lucien Gagné), Colette (Fernand Gaudreau), Suzanne (Gaétan Lavoie), Roland (Véronique Gagné), Renald (Loraine Caron); ainsi que ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé à tout le personnel de l'unité de médecine-chirurgie de l'Hôpital de Montmagny et au Dre Éloïsia Proulx. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au complexe. La direction a été confiée à la