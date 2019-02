DESROSIERS, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Réal Desrosiers, autrefois propriétaire des Meubles Rembourés du Québec, fils de feu Sylvain Desrosiers et de feu Jeanne Perreault. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse madame Nicole Marquis, ses fils: Éric, Alain (Audrey Chouinard) et Marc; ses petits-enfants: Elyna, Ludovic et Raphaëlle; ses filleules: Nathalie Buteau et Audrey B. Marquis; ses frères et soeurs: feu Jean-Hugues (Carole Laliberté), feu Daniel (Lise McLarens), Michelle (Bertrand Fournier), Ginette (Claude Buteau), Valmont, feu Carole (Rock Cayer), Nelson, feu Bernard (Pauline Carlos), feu Laval et Marcelle (feu Marcel Fortin); sa belle-mère madame Laurette Beaupré (feu Gaston Marquis); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marquis: André (Lucette Bilodeau), Paula (Gilles Blondeau), Jean, Alain et Solange; plusieurs neveux, nièces, tantes, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux infirmières et travailleuses sociales du CLSC, ainsi qu'aux docteurs Luc Aurèle Loiselle et Claude Masson pour tous les bons soins. La famille vous accueillera auà compter de 10h.