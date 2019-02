DELWAIDE, Rollande Bédard



A l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 11 février 2019, à l'aube de son 91ième anniversaire, est décédée madame Rollande Delwaide, épouse de feu Roger Delwaide, fille de feu madame Jeannette Giguère et de feu monsieur Paul-Émile Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà partir de 14 h.Elle laisse dans le deuil une famille unie; ses enfants: feu Lise (Claude Hottote), Lucie (Jean-Yves Bourdages), Ann (Christian Bégin) et Jean (Sylvie Fortin); ses sept petits-enfants dont elle était si fière: François, Gabriel (Caroline Vigneux), Laurence (Nicolas Gouin), Andréanne (Alexandre Coulombe), Maxime (Annie Régis), Philippe, Emmanuel (Anne Pellerin) ainsi que Maxime, Valérie et Ariane (fils et filles de Sylvie Fortin); ses quatre arrière-petits-enfants dont l'arrivée dans la famille fut pour elle un grand bonheur: Rosalie, Zachary, Charles-Olivier et Charlotte; sa sœur Denise (Marcel Paradis) et sa belle-sœur Céline Beaudoin (feu André Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s de la Résidence Jazz de Ste-Foy, où elle a vécu les dix dernières années de sa vie. Elle a rejoint sa sœur et ses frères décédés: Louise, Roger et André. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leur professionnalisme et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://societealzheimerdequebec.com) ou à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr), deux causes qui lui tenaient à cœur. Des formulaires pour les dons seront disponibles sur place.