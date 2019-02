DUPONT, Claudette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le lundi 18 février 2019, est décédée à l'âge 76 ans et 3 mois, madame Claudette Dupont, épouse de monsieur Bruno Lagrange. Elle était la fille de feu Georges Dupont et de feu Blandine Jacques. Elle demeurait à Lac-Etchemin. Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu ultérieurement dans l'intimité. L'urne sera déposée au columbarium de la résidence funéraireElle laisse dans le deuil, outre son époux Bruno Lagrange, ses enfants: Roch Drouin, Josée Drouin, (François Côté) et France Drouin (Serge Gaumond) ainsi que ses petits-enfants: Alexandre Goudreau, Gabriel Goudreau (Rose-Marie Paradis), Caroline Gaumond (Mathieu Boulanger), Alexandre Gaumond (Kassandra Mercier-Demers), Patrice Côté (Anne-Sophie Cloutier), Marilyn Côté (Scott McGall) et ses arrière-petits- enfants: Zacharie et Anaïs Boulanger, Loïc Côté. Elle était la sœur de: Gervaise (Gilles Gourde), feu Marc (feu Monique Gosselin), feu Gaétan (Claudette Cadieux (feu Jean-Pierre Monette)), feu Laurier (Sylvie Lebrasseur (Normand Billette)) et feu Yves (Lise Roy). De la famille Lagrange, elle était la belle-fille de: feu Rosaire Lagrange (feu Elizabeth Veilleux) et la belle-sœur de: feu Marcel, feu Nicole (feu Clément Couture) et Doris (Michel Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Nous aimerions souligner l'excellence, le professionnalisme et l'empathie témoignés de son médecin Dre Paule Labbé, de toutes les infirmières (particulièrement Annabel) et de tout le personnel de soutien. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.