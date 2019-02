SINGER, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur André Singer, époux de dame Louise Roy, fils de feu Lionel Singer et de feu Émilienne Duchesne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Roy, sa fille Nancy (Michel Tremblay), ses petits-enfants adorés, à qui il manquera beaucoup: Tristan, Mathieu, Samuel, Chloé et Gabriel; ses sœurs et son frère: Michelle (Michel Corneau), Monique, Odette (Louis Roberge), Claude, feu Hélène. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise Roy, Jocelyne Roy (Jacques Bélanger), Francine Roy (feu Normand Giroux), André Roy (Ginette Gosselin) et feu Guy Roy ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et anciens compagnons de travail. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise plus particulièrement madame Nathalie Dorval pour sa grande écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.