TREMBLAY, Annette Bédard



À son domicile, le 1er février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Annette Bédard, épouse de feu monsieur Claude Tremblay. Née à Beauport, le 24 juin 1942, elle était la fille de feu dame Bernadette Dumont et de feu monsieur François-Xavier Bédard. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 22 février 2019 de 19 h à 22 h de même que le samedi 23 février de 9 h à 10 h.Les cendres seront déposées au cimetière de L'Ange-Gardien au printemps 2019. Madame Tremblay laisse dans le deuil sa fille Mélanie Bianka, son gendre Carl Durocher; ses petites-filles: Chloé et Catherine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Denise (feu Adrien Guillot), Monique (Jean-Guy Robitaille), Jean-Charles (Claire Gamache), René (Charlotte Renaud), Denise Faucher (feu Maurice), Raymonde Carrier (feu Noël), Anita Guillot (feu Lucien); de la famille Tremblay: Raymonde (feu Yvon Casey, Lucien Filion), Michel (Lucille Bélanger), Fernand Paquet (feu Louisette, Juliette Gingras), Lise Bélanger (feu André) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Jean-Louis, Madeleine (Léopold Masson), Roland (Yolande Boutet) et la belle-sœur de: Pauline (Jean- Marie Laberge), Jeanne D'Arc (Gérard Michaud), Madeleine (Benoit Mathieu), Benoit (Colette Boisbriand), Jean-Marie (Lucette Huot), tous décédés. La famille remercie la Dre Kathleen Lefrançois et Mme Raphaëlle Delisle inf. pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation deuil Jeunesse, Tél. : (418)624-3666 site : www.deuil-jeunesse.com. Les funérailles sont sous la direction de