BAILLARGEON, Paul-André

Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 13 février 2019, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Paul-André Baillargeon. Il était le fils de feu dame Claire Labbé et de feu monsieur Damien Baillargeon. Natif de Saint-Damien-de-Buckland, il a habité plusieurs années à Saint-Malachie et plus récemment à Lévis. La famille recevra vos condoléancesde 10h30 à 12h enL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Marc-Henri Blouin), Guy (Kathy Duval), Julie (Daniel Putti), Maude (Jonathan Pelletier) et la mère de ses enfants, Claire Gagnon ainsi que ses petits-enfants: Sabrina, Frédéric, Mathieu, Mégane, Charles, Louis, Maya, Loanna, Thomas et Alice; Il laisse également dans le deuil son frère et sa soeur: Bernard (Yolande Mercier) et Catherine (Jean Fradette) ainsi que plusieurs cousines et cousins, neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation québécoise du cancer sise au 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9.