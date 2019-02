COURCY, Simon



À l'Hôpital Général de Québec, le 9 février 2019, entouré de sa conjointe et de son fils, est décédé Monsieur Simon Courcy à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu madame Yvonne Lebel et de feu monsieur Patrick Courcy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis. Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudine Brotherton, son fils Nicolas (Catherine Groleau) et ses petits-enfants Mila et Laurent. Il laisse également dans le deuil ses belles sœurs et beaux-frères de la famille Brotherton et leurs conjoints-conjointes; ses neveux et nièces; tantes, cousins, cousines particulièrement Suzette (Richard Paradis); et plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 250 de l'Hôpital Général de Québec et Dr Legrand, pour les bons soins prodigués avec attention, chaleur et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme parkinson, Région Québec Chaudière- Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6Tél : (418) 527-0075. Des formulaires seront disponibles sur place.