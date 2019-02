GOULET, Rita Deschênes



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2019, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Rita Deschênes, épouse de feu monsieur Wellie Goulet, fille de feu madame Marie-Rose Fontaine et de feu monsieur Hormidas Deschênes. Elle demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 22 février de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 février de 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière de Beaumont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lorraine (Jacques Lebeau), André (Lisette Thivierge), Raymond (Solange Leclerc), Raynald, Réjean (Monick Drolet), feu Pierre (Treasa Rutz), Jocelyn (Johanne Turcotte), Denise (Roger DeSerres); ses petits-enfants: Dominic, Jean-François, Frédéric, Jean-Michel, Steven, Gabriel, Geneviève, François, David, Audréanne, Joëlle, Julien, Philip et leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants: Laurie, Rosalie, Romane, Florence, Charles, Henri, Jesse, Cassandre et Anabelle; ses frères et soeurs: feu Gemma (feu Alfred Larochelle), feu Raymond (Marie Fecteau), feu Marie-Berthe (feu Philibert Dubois), feu Viateur (Françoise Rivest), feu sr Françoise, Étienne, Denise, sr Gervaise et Jean-Charles Dallaire; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Goulet: feu sr Marie-Anna, feu Chanel, feu Léo (Noëlla Labranche), Céline (feu Laurent Gaudreau); la famille de feu François Goulet, feu Georgette Turcotte, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Gisèle Giguère. La famille remercie sincèrement les membres du personnel du Manoir du Côteau de Beaumont pour leur dévouement. Merci également au personnel soignant de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, bloc B, ainsi qu'à celui de l'unité coronarienne pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.