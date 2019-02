ROY, Cécile



À la Résidence Angélica, le 27 janvier 2019, à l'âge de 99 ans et un mois, est décédée dame Cécile Roy, épouse de feu monsieur Charles-Henri Cloutier, fille de feu dame Dalila Labrecque et de feu monsieur Wilbrod Roy de Vallée-Jonction, en Beauce. Elle demeurait à Montréal-Nord.La famille vous accueillera aule vendredi 22 février 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que, de 8h à 9h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Lise Rodrigue) de même que Pierre-Denis; sa petite-fille Annie et ses arrière-petits-enfants: Gabriel et William, et sa petite-fille Véronique et son arrière-petit-enfant Maxime. Elle laisse aussi ses frères et sœurs: feu Simone, feu Jean-Denis (feu Gilberte Bergeron), feu Edgar (feu Thérèse Roy), feu Aurore (feu Clément Legendre), feu Rolland (feu Simone Poulin), feu Evelyne (feu Émile Poulin), feu Roméo (feu Fernande Grégoire), Berthe (feu Michel Bolduc) et feu Jacqueline, de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de la Résidence Angélica à Montréal pour les bons soins qui lui ont été prodigués, de même que l'attention qui lui a été apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don au : Pignon bleu, la Maison pour grandir, 270, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Québec) G1K 1K5. 418-648-0598.