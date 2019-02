MICHAUD, Raymond A.



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 17 février 2019, est décédé à l'âge de 94 ans M. Raymond A. Michaud, époux de feu Mme Eveline Dumont, fils de feu Mme Anne-Marie Raymond et de feu M. Alfred Michaud. Il demeurait à la résidence Jacinthe- Gagnon de Rivière-Ouelle, autrefois à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 22 février de 18 h à 22 h et le samedi 23 février de 9 h à 10 h 40.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le père de: Monique (Jacques Pelletier), Louis-Marie (Pauline Drapeau), Marielle, feu Denis, Gilles (Lynda Bossé), Paul-André (Maryse Morneau), Marcel (Michèle Lemieux), feu Joseph, Claire (Denis Careau), Jacques, Guy (Denise Laforest). Il laisse également dans le deuil ses 22 petits-enfants et ses 26 arrière-petits- enfants. Il était le frère de: feu Alfrédine (feu Arthur Doiron), feu Marcelle (feu Joseph Alfred Potvin), feu Gérard (feu Jacqueline Leclerc), feu Thérèse (feu Raoul Vaillancourt), feu Marguerite (feu Jérémie Vaillancourt), feu Gabrielle (feu Yvon Desbiens), feu Annette, feu Sr Marie-Paule C.N.D.. Il était le beau-frère de: feu Yvan (feu Thérèse Massé), feu Marie-Marthe (feu Gérard Raymond), feu Félix (feu Rosa Poussard), feu Origène (Daria Lavoie). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier la résidence Jacinthe-Gagnon et son équipe exceptionnelle qui lui ont permis de continuer à exercer ses passions. Un remerciement également au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de- Fatima de La Pocatière. Merci à l'équipe médicale: Dre Catherine Gagnon, Dre Marie-Claude Racine, Dre Pia St-Louis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. La direction des funérailles a été confiée à la