GUÉRIN, Germaine Gagnon



À l'Hôpital général de Québec, le 22 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Germaine Gagnon, épouse de feu monsieur Charles-Borromée Guérin, fille de feu monsieur Joseph Gagnon et de feu dame Blanche Gaudreau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Lise Linteau), Claude (Francine Gauvin), Denis (Carmel Blanchard, ses enfants: Frédéric Brunet, Karine P. Bouliane et Marie-Pierre Brunet) et Gaétan (Denise Beaulieu)); ses petits-enfants: Catherine (Dany Gilbert), Marc-Antoine (Audrey Cloutier), Geneviève (Thomas Lamoureux), Andréanne (Denys Boucher), et Maxime (Ruby Riverin-Kelly); Louise Faucher (mère de Geneviève et Andréanne); ses arrière-petits-enfants: Émilie et Isidore; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Gaston (feu Louisette Tardif), feu Bernadette (Rénald Vaillancourt), feu Louisa, feu Charles-Édouard, Pierre et Claire (Kenko Nakano); la famille Guérin: Jacqueline (Claude Desjardins), feu Jacques (Monique Bouchard), feu Marcel (feu Françoise Roy), Michelle (François Auger), Réjean (feu Solange Lauzière) et Raymonde (Stanislas Vézina) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Créména Stéphanovski et tout le personnel de " l'unité 250 " de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement exceptionnel et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3.