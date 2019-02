ST-HILAIRE, Robert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 11 février 2019, à l'âge de 67 ans et 3 mois, entouré d'amour et de tendresse, est décédé monsieur Robert St-Hilaire, époux de madame Francine Rodrigue. Il demeurait à Québec (arrondissement de Charlesbourg). Né à Québec, le 5 novembre 1951, il était le fils de dame Jacqueline Bédard et de feu monsieur Fernand St-Hilaire. Monsieur St-Hilaire laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants : Élaine St-Hilaire (Jean Beaudoin), Julie St-Hilaire (Danny Cloutier), Karine St-Hilaire (Jean-Sébastien Gonthier); ses petits-enfants : Mikael, Catherine, Maude et Laurie; ses frères et sœurs : André St-Hilaire (Denise Deschênes), Roger St-Hilaire (Francine Bélanger), feu Claire St-Hilaire (feu Michel Stapleton), Gilles St-Hilaire (Sylvie Hudon), Louise St-Hilaire (Claude Giroux), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 14 h à 16 h.Les cendres seront remises à la famille après la cérémonie. Nos remerciements au Dr Louis Roy, des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus, pour son humanisme et son aide précieuse dans ces moments difficiles.