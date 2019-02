BOURGAULT, André



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Bourgault, époux de dame Aline Larochelle, fils de feu monsieur Auguste Bourgault et de feu dame Simone Gauvin. Il demeurait à Saint-Aubert de l'Islet.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline; ses enfants: Christian (Line Lauzon), Michel, Brigitte (Jean-Paul Talbot) et Patricia (Guy Fleury); ses petits-enfants: Jonathan Talbot (Véronique St-Pierre), William (Maude Quirion), Alex, Olivier Lauzon (Amélie Lacasse) et Andréa Lauzon (Dominique Saucier Fillion); ses arrière-petits-enfants: Éloïse et Alexis ainsi que ses frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi que la Dre Poirier pour le support attentionné et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest Montmagny, QC G5V 3R8, téléphone : 418-248-0630 poste : 4444, télécopieur : 418-241-5417 ou par courriel à fondation_hdm@ssss.gouv.qc.ca.