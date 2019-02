BOURASSA, Émilien



À la Résidence Les Jardins-du-Haut Saint-Laurent, le 30 janvier 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Émilien Bourassa, époux de dame Pierrette Dufresne, fils de feu monsieur Ernest Bourassa et de feu dame Corinne Portugais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, l'Amour de sa vie Pierrette, ses enfants: Pierre, Lucie (Pierre Julien), Gaétan (Johanne Lortie) et Yves (Danièle Simard). Il laisse également dans le deuil ses sept petits- enfants: Isabelle, Karyne, Émilie, Marie-Claude, Olivier, Antoine (Sandy) et leurs conjoints(es); ses neuf arrière-petits- enfants: Audrey, Alexis, William, Andréanne, Emyl, Sebb, Geoffrey, Alek, Eddy. Il était le frère de: feu Jean-Paul, feu Lucien (feu Jacqueline Martel), feu Raymond (Marguerite Martel), feu Corinne (feu Armand Bégin), feu Roger (feu Thérèse Gobeil), feu Marcel (Françoise Bourré), Rita (feu Rosaire Bélanger), Thérèse (feu Lionel Jomphe), Antoinette et beau-frère de : Raymond Dufresne (Céline Dorion), Roger Dufresne (feu Pauline Lelièvre), feu Jean-Paul Dufresne (Dany Coppitters), Michel Dufresne (Ghislaine Jobin), Odette Dufresne (Jean-Marc Rhainds), Céline Dufresne et laisse dans le deuil sa filleule Katia Rhainds-Gallaway, feu Marguerite Gourdeau ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Les Jardins-du-Haut-Saint-Laurent pour leur dévouement et leur présence chaleureuse ainsi que le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél : 418-527-4294.