PROULX, Ulric

À son domicile, le 15 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Ulric Proulx, époux en premières noces de feu madame Eugénie Caron et en secondes noces de feu madame Georgette Gauthier. Il était le fils de feu monsieur Zotique Proulx et de feu dame Adrienne Blanchette. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances àle vendredi 22 février 2019 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son fils Daniel, sa petite-fille Audrey, son frère Odilon (Monique Caron), ses neveux et sa nièce, qu'il considérait énormément: Réjean Proulx (Suzanne Samson) et leur fille Sonia (Stéphane Bilodeau), Ginette Proulx (Guy Simoneau), Guy Proulx (Lise Marois), les filles de Guy: Claudia et Laurie, Régis Proulx (Lynda-Nicole Charest). Il était le frère de: feu Léopold, feu Laurent, feu Léandre, feu Angéline, feu Lionel, feu Henri, feu Georgette, feu Antonin, feu Jules (Thérèse Aubin), feu Vincent, feu Thérèse, feu Romuald, feu Thaddée Marois et feu Aurèle Marois. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: feu Philippe, feu Alexandre (feu Marguerite Blais), feu Simon (Huguette Proulx), Jeannette (Jean-Claude Morin), feu Charlotte, Raymond (Vitaline Morin), Hélène (feu Louis Roy), feu Normande (feu Guy Bouchard), Micheline, L'abbé Jean-Paul Caron, Jean-Paul Proulx (Lise Cloutier); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Émilien (feu Fernande Vézina), feu Roger (feu Pierrette Guillemette), Mariette (Grégoire Couillard), feu Denis (Lorraine Blais (André Vachon)), feu Jean-Marc (feu Doris Fortin (France Côté)), feu Claudette, feu Lise (Roger Proulx); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Lucie Tremblay pour ses 8 années de dévouement, un merci spécial au Dr Jérôme Carrier pour les soins prodigués et sa disponibilité, au Dre Michelle Boulanger pour l'accompagnement dans la quiétude et sa grande humanité et Michaëla pour son support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Hélène ou à la Fabrique de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la