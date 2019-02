ROBITAILLE, Thérèse Bouchard



À Québec, le 17 janvier 2019 est décédée, à l'aube de ses 87 ans, dame Thérèse Bouchard, épouse de feu monsieur Georges-Yves Robitaille, fille de feu Charles-Eugène Bouchard et de feu Mariette Dancose. Elle demeurait à Québec et autrefois à La Pocatière, Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses filles: Suzanne Robitaille (Léo-Marie Girard) et Claire Robitaille (Françoys Royer); ses petits-enfants: Jean-Charles, feu Simon et Marie-Eve Girard (Antoine Bazin); Jean-François et Michel Lizotte (Amélie Veilleux); ses 5 arrière-petits-enfants: Mathilde, Victoria, Thomas, Édouard et Louis. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 13 h 55,Un merci particulier au personnel du CHSLD Le Faubourg et de la Résidence Le St-Patrick pour les bons soins et les services reçus au cours de son séjour dans ces établissements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service Régional d'interprétariat de l'Est du Québec ou à la Fondation Bouchard. Des formulaires seront disponibles au salon.