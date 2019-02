ST-PIERRE, Thérèse



À la Résidence Notre-Dame de Lourdes, le 11 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Thérèse St-Pierre. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Claude Simard et la conjointe actuel de monsieur Réal Bouchard, fille de feu Joseph-Hubert St-Pierre et de feu Gérardine Caron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Réal Bouchard, sa fille Linda Simard (Denis Chavanel et ses enfants), ses autres filles: Marie-France Bernier et Pierrette Gagnon ainsi que leurs familles, son frère feu André St-Pierre (en 1ères noces feu Jeannine Caron et en secondes noces Annette Dubé et leurs enfants); son beau-frère feu Adrien Simard et son épouse Ghislaine Robert ainsi que leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666.www.cancer.ca