LABRECQUE, Léandre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2019, à l'âge de 81 ans et 1 mois est décédé monsieur Léandre Labrecque, époux de madame Marie-Paule Godbout, fils de feu Aurèle Labrecque et de feu Marie-Blanche Labrecque. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur et son beau-frère qu'il a été rejoindre Marie Labrecque (Jean-Marc Fradette). Il laisse aussi dans le deuil son neveu Pierre Fradette (Michelle Soucy et leur enfants: Antoine Fradette (Tania) et Charles Fradette (Olina)), sa nièce Caroline Fradette (Patrick Roy et leur fils Olivier Roy). De la famille Godbout, il était le beau-frère de: feu Julien (Gisèle Lacroix), Réjeanne (feu René Bélanger), feu Lise (Hervé Bernier), feu Roseanne, Yvon (Doris Goulet), Jean-Louis (feu Rita Simonneau), Bertrand (Lise Lacroix) et Diane (Michel Chabot). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins ainsi qu'à son médecin de famille Dr Jean Falardeau. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église.