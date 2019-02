JALBERT, Mario



À sa résidence, le 8 février 2019, à l'âge de 61 ans et 7 mois, est décédé M. Mario Jalbert, fils de feu M. Arthur Jalbert et de feu Mme Rose-Aimée Plourde, beau-fils de feu Mme Émilia Dionne et frère de feu Régis Jalbert. Il demeurait à Lévis (secteur Charny), autrefois à Saint-François-Xavier-de-Viger. Il laisse dans le deuil les enfants de sa belle-mère: Normand Thériault (Odette Bouchard), André Thériault (Claire Gagnon) et leurs enfants; son oncle et sa tante: Henry et Rose-Ange Jalbert; ses cousins et cousines tout spécialement M. René Caron (Diane); ses voisins qu'il considérait comme sa deuxième famille: Tony et Réjeanne Quirion et leurs enfants Anne (Carl Desrochers), Magdalena (Jason Murphy), Guillaume et Bertin Quirion (Marie-Josée Fournier); de précieux amis: Mme Lisette Rancourt, Mme Annie Deschênes (Martin Hamel) et Jacques Proulx, ainsi que ses compagnes et compagnons de travail de la Coop Fédérée de Saint-Romuald où il a travaillé pendant 42 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Albatros Lévis, 9248, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 3M5 (https://albatroslevis.com/?page_id=95). La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 23 février 2019 à compté de 11h.L'inhumation se fera au cimetière de Saint-François-Xavier-de-Viger à une date ultérieure.