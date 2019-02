MARANDA, Paul-André



Au Centre d'hébergement d'Assise de Québec, le 17 février 2019, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé M. Paul-André Maranda, époux de feu Irène Picard. Fils de feu Albert Maranda et de feu Bernadette Guillemette, il demeurait à Québec. Il laisse dans une immense peine sa fille: Diane (Jocelyn Robert); ses sœurs: Jacqueline (feu Daniel Labranche), Rolande (feu Lucien Boucher), Thérèse (feu Jacques Anderson), Yolande (feu Maurice Boucher), Claire (feu Marc Goudreault) et feu Liliane (feu Roger Chabot) ainsi que ses frères: feu Roger (Yolande Fecteau), feu Georges (feu Rita Fortier), feu Raymond (Marie-Anna Bréard) et feu Jean-Claude. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s: Pauline Lassyseraie et France Dubois. Les funérailles ont été laissées aux soins duLa famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019 de 13h à 14h en l'église Ste-Angèle de St-Malo.Une mise en niche au columbarium du Complexe funéraire Sylvio Marceau suivra après les funérailles. (224 St-Vallier Ouest, Québec, Qc G1K 1K2). La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au Dr Jean Drouin ainsi que tout le personnel soignant du Centre d'hébergement d'Assise pour les très bons soins prodigués, leur compétence et leur humanité à l'égard de M. Paul-André Maranda. Par amour pour lui, vos marques de sympathie peuvent se traduire par l'achat d'une fleur ou une messe. Pour rendre hommage à M. Paul-André Maranda, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.