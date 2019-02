BEAUPRÉ, Léopold



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 19 février 2019, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Léopold Beaupré, époux de dame Marie-Reine Genois, fils de feu monsieur Lauréat Beaupré et de feu dame Diana Moisan. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 12 h à 13 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Marie-Reine, monsieur Beaupré laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Nancy Cliche), Nicole (Claude Vézina), Victor (Francine Martel) et Diane (Michel Alain); ses petits-enfants : Mélanie Vézina (René Bussières), Olivier Vézina (Mélissa Fiset), Geneviève Alain (Anthony Gauvin), Bernard Alain (Laurence April-Lapointe) et Philippe Alain (Amélie Lachance); ses arrière-petits-enfants : Tristan, Rosalie, Milan, Corina et Laurent; ses frères et sœurs : feu Wellie (feu Rollande Voyer), feu Georges (Simone Hardy), feu Rollande (feu Adrien Paquet), feu Jeanne D'Arc (Gilles Paquet), Yvonne (feu Jean-Paul Bussières), feu Aurélien, Hervé (Marie-Claire Godin), Roger (Suzanne Denis), Marielle (Arthur Julien) et Octave (Lorraine Lesage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genois : feu Léo (Thérèse Durand (feu Bruno Noreau)), feu Albert (Rosette Beaupré), feu Hermine (Noël Côté), Irma (Jules-André Beaupré), feu Léon (feu Marie-Paule Voyer), Géraldine (feu André Rouillard), Andréa (Léonard Rouillard), Marie (Simon Beaumont), feu Raymonde (Roméo Fiset) et Louisette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués.