MÉNARD, Urbain



À l'hébergement CIUSS Capital le 18 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Urbain Ménard, époux de feu dame Francine Bouchard. Il demeurait au Manoir de l'Ormière à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, sa fille Ghislaine (Denis Labris) et son fils Dany; ses petits-enfants: Kévin (Valérie Tanguay) et Bianka (David Poulin); sa sœur Marcel (Marc Audet); son demi-frère Jean-Yves Fortier; sa mère feu madame Marguerite Tremblay ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385 ou au Cancer de la Prostate Canada, 2, rue Lombard, 3e étage, Toronto (Ontario) M5C 1M1, tél. : 1 888 255-0333.