POITRAS, Henri



À la Résidence Côté-Jardins, le 16 février 2019, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Henri-Poitras, époux de feu Cécile Cantin. Il était le fils de feu Joseph-Adélard Poitras et de feu Léa Caron, il demeurait à Québecle samedi 23 février 2019, de 8h à 10h.et de là au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Lise (Jean-Marc Ouellet) et Michel (Johanne Verreault); ses petits-enfants : Nicolas Ouellet (Andréane Blais), Maxime Ouellet (Caroline Béland-Couture), Jean-François Poitras; ses arrière-petits-enfants : Frédérick, Gabrielle et Camille Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il était le frère de : feu Gilberte (feu Gérard Lajeunesse), feu Carmel, feu Rénald (Yolande Galichand). Il était également le beau-frère de la famille Cantin : feu Charles-Henri (feu Françoise Roy), feu René (feu Marie-Blanche Lafond), feu Frère Jean-Maurice O.M.I., feu Gaston (feu Pauline Talbot), feu Norbert (feu Yvette Rousseau), feu André (Bernadette Genest), feu Monique (feu Marc-André Boucher), Père Claude Cantin R.S.V., Gérard (Pierrette Renaud), Rosaire (Raymonde Pichette), feu Gilles (Louise Bergeron), feu Denis (Monique Coulombe). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté-Jardins (4ème Montagne) pour les bons soins prodigués.