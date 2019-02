HAWEY, Rénald



À l'hôpital Chauveau, le 13 février 2019, à l'aube de ses 86 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Rénald Hawey, ing. f., époux bien-aimé de Lyette Bouchard et fils de feu Arthur Hawey et de feu Juliette Lajeunesse. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 23 février 2019 de 9 h 30 à 12 h 30.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses trois enfants dont il était si fier: Shirley (Marc Deshaies), Yanick (Caroline Scalzo) et Vicky; ses petits-enfants qu'il chérissait: Noémie (Eric Rodrigue), Janick et Raphaël Hawey-Deshaies, Isaac, Nathan et Maverick Hawey. Il laisse également dans le deuil, ses frères, sœur, beaux-frères et belles-soeurs: feu Ghislain, feu Christian et Andrée Hawey; de la famille Bouchard: feu Mona (feu Paul -Henri Tardif), Maude (Gilles Jolin), Ghislaine (Jean-Guy Fiset), Céline (feu Jacques Deschênes), feu Serge (Solange Petitclerc), Christiane (Sylvain St-Pierre), Denis (Andrée Pître), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du deuxième étage du centre hospitalier Chauveau pour les bons soins prodigués. Leur dévouement a été apprécié au plus haut point. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418)527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (à l'attention de l'Hôpital Chauveau), 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site internet: www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.