DESGAGNÉS, Claude



À l'Hôpital de Baie-St-Paul, le 16 février 2019, à l'âge 59 ans, est décédé monsieur Claude Desgagnés, fils de dame Françoise Giguère et de feu monsieur Yvon Desgagnés. Il demeurait à Baie St-Paul. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 23 février 2019 de 13h30 à 14h30 à laLe corps sera déposé ultérieurement au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa mère Françoise, son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Christian, Guylaine (feu Paul-André Cloutier), Liette, Chantal (Jacquelin Simard) et Karen (Stéphane Dubois); ses neveux: Julien, Charles, Philippe et Gabriel. Il laisse également plusieurs tantes de la famille Giguère, ainsi que ses cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la fondation Mains de l'Espoir, 73, rue Leclerc, Baie St-Paul (Québec) G3Z 2L1 https://www.mainsdelespoir.org/fondation/