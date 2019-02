MASSON, Rachel



Au Centre d'hébergement Saint-François, le 7 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement, entourée de l'amour des siens, madame Rachel Masson, fille de feu dame Germaine Dassylva et de feu Louis-Napoléon Masson.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Georgette, feu Antoinette (feu Nöel Masson), feu Roger (Cécile Grimard), feu Maurice (Patricia Beaumont), feu Edgar, feu Paul-Eugène (feu Jacqueline Chamberland), feu Anne-Marie (feu Gaston St-Hilaire), feu Marcel, Noëlla (feu Léonard Savoie), Gisèle (feu Jean Dion) et feu Lise (feu Michel Raymond). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces qui ont fait partie de sa vie de tous les jours: Ginette, Benoît, Annie, François, Caroline, Marilyne, Jonathan, Sandra et Nassim ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-François pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, av. des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8 tél. :418-682-6387.