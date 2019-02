PAQUET, Lilyanne



Au CHSLD Christ-Roy, le 9 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lilyanne Paquet, fille de feu monsieur Adrien Paquet et de feu dame Cécile Cantin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Suzanne (feu Roland Bourbeau), feu Simone (feu Jean-Marie Thibault), feu Huguette et feu Claudette, son frère feu Henri (Denise Rattelle), ses nombreux neveux et nièces de la famille Bourbeau et Thibault ainsi que la famille Joke et Pierre Goulet. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Rivière et celui du 4eme étage de l'Hôpital Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.